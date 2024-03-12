Представники терористів. Зеленський закликав Францію не допустити атлетів РФ до Олімпіади

Глава держави в інтерв'ю французьким виданням BFM TV та Le Monde торкнувся теми допуску Росії до головних міжнародних змагань чотириріччя. Міжнародний олімпійський комітет дозволив тамтешнім атлетам потрапити на Ігри-2024 в статусі нейтральних.

"Ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, – щоб вони представляли її у Франції під час Олімпійських ігор. Ми хотіли б, щоби Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В цьому випадку – на нашому боці", – заявив Зеленський.

Олімпійські ігри цьогоріч розпочнуться 26 липня. Орієнтовно 10,5 тисяч спортсменів із різних куточків планети змагатимуться в 32-х видах спорту. Росія гарантовано не матиме представництва в командних турнірах.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.