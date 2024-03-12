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Представители террористов. Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ к Олимпиаде

Фото: Глава МОК Томас Бах и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что французские власти не разрешат российским спортсменам выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube канал Офиса президента Украины.

Глава государства в интервью французским изданием BFM TV и Le Monde затронул тему допуска России к главным международным соревнованиям четырехлетия. Международный олимпийский комитет разрешил тамошним атлетам попасть на Игры-2024 в статусе нейтральных.

"Мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, представляющие террористическую организацию под названием Россия – чтобы они представляли ее во Франции во время Олимпийских игр. Мы хотели бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости". В этом случае – на нашей стороне", – заявил Зеленский.

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Ориентировочно 10,5 тысячи спортсменов из разных уголков планеты будут соревноваться в 32-х видах спорта. Россия гарантированно не будет иметь представительства в командных турнирах.

 

 

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, накануне Международная федерация тенниса допустила спортсменов из РФ и Беларуси к Играм-2024.

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