Тенісистів із РФ і Білорусі допустили до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді в Парижі

Громадяни РФ і Білорусі зможуть узяти участь в Олімпійських тенісних змагань 2024 року в Парижі та Паралімпійських тенісних змагань як нейтральні спортсмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну федерацію тенісу .

Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний паралімпійський комітет дозволять кваліфікованим і таким, що мають право, спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в якості індивідуальних нейтральних спортсменів і Паралімпійських іграх в якості нейтральних паралімпійських спортсменів.

Федерація підтверджує, що тенісистам із цих країн буде дозволено брати участь в олімпійських і паралімпійських тенісних змаганнях в індивідуальній і нейтральній якості, якщо вони дотримуватимуться принципів нейтралітету.

"Рішення ITF збігається з рішенням більшості міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає наявній міжнародній політиці тенісу, ухваленій у березні 2022 року", - додали у федерації.

Росія та Олімпійські ігри-2024 в Парижі

Ігри XXXIII Олімпіади відбудуться в Парижі (Франція) з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Росія офіційно не має права брати участь у цій Олімпіаді. Однак у грудні минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатись під нейтральним прапором або від імені інших країн. Комітет також затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів.

Президент МОК Томас Бах цинічно підтримав допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.