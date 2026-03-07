Представники Пентагону минулого тижня приїжджали в Україну: Politico дізналося мету візиту

Представники Пентагону минулого тижня відвідали Україну, щоб продовжити роботу над планом використання українського досвіду бородьби з дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що атаки Ірану дешевими дронами показали слабкі місця в обороні США та їхніх союзників.

"Навіть коли Трамп цькував Зеленського, кілька українських чиновників підтвердили, що інтерес до їхніх безпілотників-перехоплювачів з боку США та кількох арабських країн, що опинилися на лінії вогню зростає", - наголошують журналісти.

Тому загроза з боку Ірану змушує Пентагон прискорити угоду з Україною щодо дронів-перехоплювачів.

За даними джерел Politico, представники Пентагону минулого тижня відвідали Україну з неафіційним візитом. Головна мета - закупівля та спільне виробництво дешевих дронів-перехоплювачів, які Україна успішно використовує для знищення іранських "Шахедів".

Проблема, з якою зіткнувся Вашингтон, полягає в тому, що під час останніх атак на Близькому Сході американські сили та їхні партнери в Перській затоці витрачали ракети Patriot (PAC-3) вартістю понад 13 млн доларів за одиницю, щоб збити іранські дрони, ціна яких не перевищує 20-30 тисяч доларів.

"Ми не можемо дозволити собі вигравати тактичні бої, програючи економічну війну на виснаження", - зазначив один із посадовців Пентагону.

Українські розробники запропонували вихід: дрони-перехоплювачі, вартість яких становить близько 2500 доларів. Ці апарати, оснащені штучним інтелектом для самонаведення, здатні наздоганяти та знищувати "Шахеди", повністю нівелюючи перевагу ворога в ціні.

Пентагон розглядає можливість розгортання цих систем для захисту критичної інфраструктури в Йорданії, Саудівській Аравії та кораблів у Червоному морі.

За інформацією видання, Київ готовий поділитися технологіями та масштабувати виробництво спеціально для потреб США, але висунув зустрічну умову.

Оскільки Росія посилила атаки на енергетику, Україна вимагає гарантій безперебійного постачання дефіцитних зенітних ракет.