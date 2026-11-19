Разом із представниками понад 40 громад та Постійною заступницею Посла Німеччини в Україні Катрін Бухгольц очільник столиці Віталій Кличко взяв участь у відкритті форуму "Академії стійкості".

"Співпраця стосується сфер від захисту критичної інфраструктури й просторового планування до екологічної безпеки, економічного відновлення та соціальної згуртованості. Адже ми маємо, незалежно від обстрілів, забезпечити мешканців громад життєво необхідними послугами", - повідомив мер.



Разом із тим він зазначив, що українські міста вже зараз мають готуватися до повоєнного відновлення.



"Водночас ми повинні готуватись до повоєнного відновлення, продовження децентралізації й розвитку місцевого самоврядування. Ми напрацьовуємо рішення з міжнародними партнерами відповідно до європейських стандартів", - зазначив Віталій Кличко.

Читайте також: Тепло, свердловина та укриття: як у Києві готують дитячі будинки до зими

Він також висловив подяку народу та уряду Німеччини, Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ) за системну допомогу Україні.

У форумі взяли участь представники понад 40 громад та заступниця посла Німеччини (фото: КМДА)

Що відомо про "Академію стійкості"

Мер Києва нагадав, що навчальна мережа "Академія стійкості" діє за ініціативи Асоціації міст України та підтримки проєкту "Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні (SUR)".

Вона є частиною допомоги, яка надається на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.