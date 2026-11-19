Вместе с представителями более 40 громад и Постоянным заместителем Посла Германии в Украине Катрин Бухгольц, глава столицы Виталий Кличко принял участие в открытии форума "Академии стойкости".

"Сотрудничество касается сфер от защиты критической инфраструктуры и пространственного планирования к экологической безопасности, экономическому восстановлению и социальной сплоченности. Ведь мы, независимо от обстрелов, должны обеспечить жителей громад жизненно необходимыми услугами", - сообщил мэр.

Вместе с тем, он отметил, что украинские города уже сейчас должны готовиться к послевоенному восстановлению.

"В то же время мы должны готовиться к послевоенному восстановлению, продолжению децентрализации и развитию местного самоуправления. Мы нарабатываем решения с международными партнерами в соответствии с европейскими стандартами", - отметил Виталий Кличко.

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Он также выразил благодарность народу и правительству Германии, Германскому обществу международного сотрудничества (GIZ) за системную помощь Украине.

В форуме приняли участие представители более 40 громад и заместитель посла Германии (фото: КГГА)

Что известно об "Академии стойкости"

Мэр Киева напомнил, что обучающая сеть "Академия стойкости" действует по инициативе Ассоциации городов Украины и поддержки проекта "Усиление стойкости городов в сфере жизнеобеспечения городских территориальных громад в Украине (SUR)".

Она является частью помощи, предоставляемой по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и выполняется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.