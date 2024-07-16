Представники МВФ прибули до Києва: що обговорюватимуть з владою України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні.

"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", - йдеться в заяві.

Програма з МВФ

Нагадаємо, угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. За програмою вже отримано п’ять траншів загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів, у тому числі на 900 млн доларів у березні та останній транш на 2,2 млрд доларів липні.

У 2024 році Україна може отримати ще два транші по 1,1 млрд доларів (у жовтні та грудні).

У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року. Водночас МВФ розробив негативний сценарій для економіки України у разі затяжної війни. На цей випадок загальне фінансування України збільшиться до 140,7 млрд доларів.