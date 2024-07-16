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Представители МВФ прибыли в Киев: что будут обсуждать с властями Украины

Украина, Вторник 16 июля 2024 09:38
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Представители МВФ прибыли в Киев: что будут обсуждать с властями Украины Фото: МВФ направил в Киев делегацию для переговоров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киев прибыли представители Международного валютного фонда. Будут обсуждать бюджет и налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал Ваграм Степанян, постоянный представитель МВФ в Украине.

"Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", - говорится в заявлении.

Программа с МВФ

Напомним,соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года . По программе уже получено пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов, в том числе на 900 млн долларов в марте и последний транш на 2,2 млрд долларов в июле.

В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд. долларов до 2027 года. В то же время, МВФ разработал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны. На этот случай общее финансирование Украины увеличится до 140,7 млрд. долларов.

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