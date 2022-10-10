Представник України різко висловився про участь Росії в сесії Генасамблеї ООН

За словами Кислиці, Росія намагається зробити усе можливе, аби повернути світ до часів Другої світової, коли Гітлер знищував суверенні нації шляхом вторгнення. Сьогодні ж ООН перебуває в переломному моменті, коли організації необхідно відновити свій авторитет.

"За російською делегацією, коли вона заходить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід, а зал наповнюється запахом тліючої людської плоті. Це те, що ми занадто довго терпіли в Сирії, це те, що відбувається сьогодні в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, відомі тактикою випаленої землі у війнах, які вони вели в Сирії та Чечні, а сьогодні в Україні", - заявив Кислиця.