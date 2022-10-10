Резолюція щодо анексії областей України: Генасамблея ООН відмовила РФ в таємному голосуванні

Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Генасамблеї ООН.

Голосування за проєктом резолюції про засудження "референдумів" на окупованих областях України буде відкритим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати "референдуми" на окупованих територіях України та визначити Росію як державу-терориста.

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