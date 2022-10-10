ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резолюція щодо анексії областей України: Генасамблея ООН відмовила РФ в таємному голосуванні

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 23:26
Резолюція щодо анексії областей України: Генасамблея ООН відмовила РФ в таємному голосуванні Фото: Резолюція ООН про осуд анексії областей України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Генасамблеї ООН.

Відповідно до голосування:

  • 107 делегацій підтримали відкрите голосування;
  • 13 висловилися проти;
  • 39 утримались від голосування.

Голосування за проєктом резолюції про засудження "референдумів" на окупованих областях України буде відкритим.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати "референдуми" на окупованих територіях України та визначити Росію як державу-терориста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація
NEWS
Зеленський обговорив з Байденом поставки систем ППО для України
Зеленський обговорив з Байденом поставки систем ППО для України
DAILY
Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Росіяни чекали холодної погоди, але через Кримський міст обстріляли зараз