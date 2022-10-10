Резолюція щодо анексії областей України: Генасамблея ООН відмовила РФ в таємному голосуванні
Фото: Резолюція ООН про осуд анексії областей України (Getty Images)
Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Генасамблеї ООН.
Відповідно до голосування:
- 107 делегацій підтримали відкрите голосування;
- 13 висловилися проти;
- 39 утримались від голосування.
Голосування за проєктом резолюції про засудження "референдумів" на окупованих областях України буде відкритим.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати "референдуми" на окупованих територіях України та визначити Росію як державу-терориста.
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