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Представитель Украины резко высказался об участии России в сессии Генассамблеи ООН

Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

После войны Сирии Россия продолжает военные преступления в Украине. ООН находится в переломном моменте и должна восстановить свой авторитет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

По словам Кислицы, Россия пытается сделать все возможное, чтобы вернуть мир ко временам Второй мировой, когда Гитлер уничтожал суверенные нации путем вторжения. Сегодня же ООН находится в переломном моменте, когда организации необходимо восстановить свой авторитет.

"За российской делегацией, когда она заходит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след, а зал наполняется запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине. Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные тактикой выжженной земли в войнах, которые они вели в Сирии и Чечне, а сегодня в Украине", - заявил Кислица.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация выступила за тайное голосование за резолюцию ООН об осуждении аннексии областей Украины, однако большинство этого не поддержало.

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