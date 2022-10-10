Представитель Украины резко высказался об участии России в сессии Генассамблеи ООН

По словам Кислицы, Россия пытается сделать все возможное, чтобы вернуть мир ко временам Второй мировой, когда Гитлер уничтожал суверенные нации путем вторжения. Сегодня же ООН находится в переломном моменте, когда организации необходимо восстановить свой авторитет.

"За российской делегацией, когда она заходит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след, а зал наполняется запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы слишком долго терпели в Сирии, это то, что происходит сегодня в Украине. Тот же диктатор в Кремле, те же российские генералы, известные тактикой выжженной земли в войнах, которые они вели в Сирии и Чечне, а сегодня в Украине", - заявил Кислица.