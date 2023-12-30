Представник України в ООН пояснив, як запобігти наслідкам терору РФ в Україні

Кислиця звернув увагу, що в ніч на 29 грудня, агресор знищив на території України пологове відділення, освітні заклади, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, торговельні та сховища, а також паркінг.

"Враховуючи повідомлення про влучання російської ракети у повітряний простір Польщі під час російського удару, ми знову повторюємо, що російський повітряний терор несе небезпечну загрозу не лише Україні, але й сусіднім країнам. Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого зміцнення нашої обороноздатності", - зазначив Кислиця.

Представник України додав, що поки Росія здатна вбивати довіру і цілісність Ради Безпеки, вона буде вільно вбивати невинних людей в Україні та за її межами.

Масштабний обстріл України

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. По Україні були випущені 158 ворожих цілей, сили ППО збили 114 об'єктів.

Президент США Джо Байден рішуче засудив російський обстріл України. За його словами, Путін намагається знищити Україну і його слід зупинити.

Під час екстреного засідання ООН, США звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки Москва готувала наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах.

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