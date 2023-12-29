Проліт ракети РФ над Польщею: голову російської дипмісії викликали "на килим"

Міністерство закордонних справ Польщі викликало "на килим" повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Це сталося через те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

Як зазначили у відомстві, Ордаша викликав заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський.

Чиновник вручив російському дипломату ноту протесту, в якій Польща вимагає пояснень з приводу інциденту з порушенням повітряного простору країни крилатою ракетою.

Також Польща наголосила, що подібні дії мають припинитися.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти запустили по Україні понад 150 повітряних цілей, у тому числі і ракети.

Під час атаки стало відомо, що повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

У зв'язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин.