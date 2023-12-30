Представитель Украины в ООН объяснил, как предотвратить последствия террора РФ в Украине

Кислица обратил внимание, что в ночь на 29 декабря, агрессор уничтожил на территории Украины родильное отделение, образовательные учреждения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, торговые и хранилища, а также паркинг.

"Учитывая сообщения о попадании российской ракеты в воздушное пространство Польши во время российского удара, мы снова повторяем, что российский воздушный террор несет опасную угрозу не только Украине, но и соседним странам. Единственный способ предотвратить его последствия - продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего укрепления нашей обороноспособности", - отметил Кислица.

Представитель Украины добавил, что пока Россия способна убивать доверие и целостность Совета Безопасности, она будет свободно убивать невинных людей в Украине и за ее пределами.

Масштабный обстрел Украины

В пятницу, 29 декабря, российские захватчики нанесли самый масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны. По Украине были выпущены 158 вражеских целей, силы ПВО сбили 114 объектов.

Президент США Джо Байден решительно осудил российский обстрел Украины. По его словам, Путин пытается уничтожить Украину и его следует остановить.

Во время экстренного заседания ООН, США обвинили Россию в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН темами о Революции Достоинства в Украине десятилетней давности, пока Москва готовила масштабный ракетно-воздушный удар по украинским городам.

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