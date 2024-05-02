Представник України в ООН натякнув, що Керченський міст зникне (фото)

Керченський міст

Нагадаємо, що Керченський міст - це незаконна конструкція, збудована російськими окупантами після окупації Криму. Українські військові декілька разів успішно атакували його, що спричинило серед росіян паніку за одну із своїх головних логістичних гілок для поставки техніки на фронт.

Зокрема, політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для ЗСУ.

Напередодні представники Головного управління розвідки Міноборони розповіли The Guardian розповіли, що Україна готує удар по Кримському мосту. За словами представників ГУР, це може статися у першій половині 2024 року.

Зокрема про можливість сфотографуватись з Керченським мостом повідомив посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс, наголосивши, що "час поки є".

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