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Представник України в ООН натякнув, що Керченський міст зникне (фото)

Фото: представник України в ООН Сергій Кислиця (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю у соцмережі X.

Він опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.

Користувачі в коментарях припускають, що це відвертий натяк на те, що один з головних стратегічних логістичних об'єктів окупантів, який поєднує півострів з материковою частиною РФ, невдовзі зникне. 

 

 

 

Керченський міст

Нагадаємо, що Керченський міст - це незаконна конструкція, збудована російськими окупантами після окупації Криму. Українські військові декілька разів успішно атакували його, що спричинило серед росіян паніку за одну із своїх головних логістичних гілок для поставки техніки на фронт.

Зокрема, політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для ЗСУ.

Напередодні представники Головного управління розвідки Міноборони розповіли The Guardian розповіли, що Україна готує удар по Кримському мосту. За словами представників ГУР, це може статися у першій половині 2024 року.

Зокрема про можливість сфотографуватись з Керченським мостом повідомив посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс, наголосивши, що "час поки є".

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ООНКерченский мостВійна Росії проти України