Ексглава МЗС Литви пожартував про Кримський міст. Росіяни накинулися з погрозами

Колишній міністр закордонних справ Литви, а нині посол країни у Швеції Лінас Лінкявічюс потролив росіян через Кримський міст. Росія вже накинулася з погрозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лінкявічюса у Twitter та росЗМІ.

Напередодні Лінкявічюс оприлюднив у своїх соцмережах жарт про Кримський міст, натякаючи, що Україна може знищити його.

"Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час", - написав він.

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 27, 2024

Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив литовському дипломату. Він назвав Лінкявічюса "слухняною балтійською болонкою США" і заявив, що колишній міністр у "судний день" пожалкує про такі слова.