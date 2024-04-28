Ексглава МЗС Литви пожартував про Кримський міст. Росіяни накинулися з погрозами
Колишній міністр закордонних справ Литви, а нині посол країни у Швеції Лінас Лінкявічюс потролив росіян через Кримський міст. Росія вже накинулася з погрозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лінкявічюса у Twitter та росЗМІ.
Напередодні Лінкявічюс оприлюднив у своїх соцмережах жарт про Кримський міст, натякаючи, що Україна може знищити його.
"Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час", - написав він.
If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 27, 2024
Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив литовському дипломату. Він назвав Лінкявічюса "слухняною балтійською болонкою США" і заявив, що колишній міністр у "судний день" пожалкує про такі слова.
Кримський міст
Нагадаємо, що Кримський міст - це незаконна конструкція, збудована російськими окупантами. Українські військові атакували Кримський міст, його перекривали, щоб провести ремонт.
Політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для ЗСУ.
Представники Головного управління розвідки Міноборони розповіли The Guardian розповіли, що Україна готує удар по Кримському мосту. За словами представників ГУР, це може статися у першій половині 2024 року.
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