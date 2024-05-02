RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Представитель Украины в ООН намекнул, что Керченский мост исчезнет (фото)

Фото: представитель Украины в ООН Сергей Кислица (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронически намекнул на разрушение Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в соцсети X.

Он опубликовал картинку с разными видами мостов, на которой Керченский просто отсутствует, несмотря на имеющуюся подпись.

Пользователи в комментариях предполагают, что это откровенный намек на то, что один из главных стратегических логистических объектов окупантов, объединяющий полуостров с материковой частью РФ, вскоре исчезнет.

 

 

 

Керченский мост

Напомним, что Керченский мост – это незаконная конструкция, построенная российскими оккупантами после оккупации Крыма. Украинские военные несколько раз успешно атаковали его, что повлекло за собой панику за одну из своих главных логистических ветвей для поставки техники на фронт.

В частности, политическое и военное руководство Украины подчеркивает, что мост является законной целью для ВСУ.

Накануне представители Главного управления разведки Минобороны рассказали The Guardian рассказали, чтоУкраина готовит удар по Крымскому мосту. По словам представителей ГУР, это может произойти в первой половине 2024 года.

В частности, о возможности сфотографироваться с Керченским мостом сообщил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, подчеркнув, что "время пока есть".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНКерченский мостВойна России против Украины