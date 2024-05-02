Представитель Украины в ООН намекнул, что Керченский мост исчезнет (фото)

Керченский мост

Напомним, что Керченский мост – это незаконная конструкция, построенная российскими оккупантами после оккупации Крыма. Украинские военные несколько раз успешно атаковали его, что повлекло за собой панику за одну из своих главных логистических ветвей для поставки техники на фронт.

В частности, политическое и военное руководство Украины подчеркивает, что мост является законной целью для ВСУ.

Накануне представители Главного управления разведки Минобороны рассказали The Guardian рассказали, чтоУкраина готовит удар по Крымскому мосту. По словам представителей ГУР, это может произойти в первой половине 2024 года.

В частности, о возможности сфотографироваться с Керченским мостом сообщил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, подчеркнув, что "время пока есть".

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