Представитель Украины в ООН намекнул, что Керченский мост исчезнет (фото)

Он опубликовал картинку с разными видами мостов, на которой Керченский просто отсутствует, несмотря на имеющуюся подпись.

Пользователи в комментариях предполагают, что это откровенный намек на то, что один из главных стратегических логистических объектов окупантов, объединяющий полуостров с материковой частью РФ, вскоре исчезнет.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

• Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024