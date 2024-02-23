ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Представник США обговорив зі своїм колегою з Китаю військову співпрацю РФ і КНДР

П'ятниця 23 лютого 2024 22:46
UA EN RU
Представник США обговорив зі своїм колегою з Китаю військову співпрацю РФ і КНДР Архівне фото: Володимир Путін і Кім Чен Ин (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Представник США днями обговорив зі своїм колегою з Китаю військову співпрацю Росії та Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

"Високопоставлений представник США в КНДР Юнг Пак 21 лютого провів відеоконференцію зі спеціальним представником КНР у справах Корейського півострова Лю Сяоміном", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що чиновники обговорювали поведінку КНДР, яка дедалі більше дестабілізує та ескалує, а також її поглиблену військову співпрацю з Росією.

У Держдепі США нагадали, що співпраця суперечить численним резолюціям Ради Безпеки ООН.

Представник США наголосив на необхідності того, щоб усі держави-члени ООН виконали свої зобов'язання і повністю реалізували режим санкцій ООН щодо КНДР.

КНДР допомагає Росії ракетами

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки КНДР Китай
NEWS
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів