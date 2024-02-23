Представник США обговорив зі своїм колегою з Китаю військову співпрацю РФ і КНДР

Представник США днями обговорив зі своїм колегою з Китаю військову співпрацю Росії та Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

"Високопоставлений представник США в КНДР Юнг Пак 21 лютого провів відеоконференцію зі спеціальним представником КНР у справах Корейського півострова Лю Сяоміном", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що чиновники обговорювали поведінку КНДР, яка дедалі більше дестабілізує та ескалує, а також її поглиблену військову співпрацю з Росією.

У Держдепі США нагадали, що співпраця суперечить численним резолюціям Ради Безпеки ООН.

Представник США наголосив на необхідності того, щоб усі держави-члени ООН виконали свої зобов'язання і повністю реалізували режим санкцій ООН щодо КНДР.

КНДР допомагає Росії ракетами

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.