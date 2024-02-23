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Представитель США обсудил со своим коллегой из Китая военное сотрудничество РФ и КНДР

Пятница 23 февраля 2024 22:46
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Представитель США обсудил со своим коллегой из Китая военное сотрудничество РФ и КНДР Архивное фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Представитель США на днях обсудил со своим коллегой из Китая военное сотрудничество России и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

"Высокопоставленный представитель США в КНДР Юнг Пак 21 февраля провел видеоконференцию со специальным представителем КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники обсуждали поведение КНДР, которое все больше дестабилизирует и эскалирует, а также ее углубленное военное сотрудничество с Россией.

В Госдепе США напомнили, что сотрудничество противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН.

Представитель США отметил необходимость того, чтобы все государства-члены ООН выполнили свои обязательства и полностью реализовали режим санкций ООН в отношении КНДР.

КНДР помогает России ракетами

В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

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