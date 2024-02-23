Представитель США обсудил со своим коллегой из Китая военное сотрудничество РФ и КНДР
Представитель США на днях обсудил со своим коллегой из Китая военное сотрудничество России и Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
"Высокопоставленный представитель США в КНДР Юнг Пак 21 февраля провел видеоконференцию со специальным представителем КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновники обсуждали поведение КНДР, которое все больше дестабилизирует и эскалирует, а также ее углубленное военное сотрудничество с Россией.
В Госдепе США напомнили, что сотрудничество противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН.
Представитель США отметил необходимость того, чтобы все государства-члены ООН выполнили свои обязательства и полностью реализовали режим санкций ООН в отношении КНДР.
КНДР помогает России ракетами
В декабре прошлого года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.
Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы в течение всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.
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