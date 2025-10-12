ua en ru
Глава МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку РФ: що він каже

Естонія, Неділя 12 жовтня 2025 13:14
Глава МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку РФ: що він каже Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив, що Росія продовжить провокації та спроби саботажу в Європі, зокрема порушення повітряного простору країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що Росія продовжить порушувати повітряний простір країн Європи, а НАТО адекватно реагує на провокації.

"Я впевнений, що Росія продовжуватиме ці провокації. Справа не в Естонії, а в єдності НАТО, а також у випробуванні наших можливостей, у трансатлантичній єдності", - заявив Цахкна.

У вересні три російські винищувачі проникли в повітряний простір держави-члена ЄС і НАТО на близько 12 хвилин.

"Я вважаю, що ми відреагували дуже рішуче", - сказав Цахкна.

Він додав, що НАТО продемонструвало свою ефективність, зокрема, шляхом негайного перехоплення російських літаків. Він також зазначив, що навіть після інциденту альянс продемонстрував політичну єдність і рішучість.

Крім того, у своєму інтерв'ю німецькому ЗМІ естонський дипломат зауважив, що відносини Європи з КНР на такому рівні, коли країни Заходу мають бути більш єдними, бо "Китай також потребує Європи".

Польоти невідомих дронів над Європою

Упродовж останнього місяця в повітряному просторі кількох європейських держав зафіксували польоти невідомих безпілотників над військовими та стратегічно важливими об’єктами.

Дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. Подекуди це призводило до тимчасового призупинення роботи цивільних аеропортів.

На думку президента Володимира Зеленського, подібні інциденти можуть бути провокаціями з боку Кремля – спробою перевірити готовність європейських країн до реагування та, ймовірно, елементом підготовки до ширшої ескалації ще до завершення війни в Україні.

Українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.

