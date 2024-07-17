ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Представляються співробітниками МВС. Українців попередили про нову схему грабіжників

Україна, Середа 17 липня 2024 17:51
UA EN RU
Представляються співробітниками МВС. Українців попередили про нову схему грабіжників Фото: ЦПД попередило про групу шахраїв (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

У мережі почала ширитись інформація про групу людей, що видають себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та збирають особисті дані. Однак насправді МВС не збирає дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, в мережі шириться інформація, що група людей, яка видає себе за співробітників Міністерства внутрішніх справ та здійснює крадіжки в будинках. Вони нібито мають при собі документи та бланки із символікою МВС, стверджуючи, що перевіряють посвідчення осіб напередодні перепису населення.

Повідомляється, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема біометричні дані, а саме зробити фотографію чи зняти відбиток пальців.

Верифікувавши інформацію в Міністерстві внутрішніх справ, Центр повідомив, що працівники органів системи МВС не проводять подібних заходів і тим більше не залучені до підготовки перепису населення.

"Крім того, жодних дій щодо підготовки до перепису наразі не проводиться", - додали в ЦПД.

Такі інформаційні вкиди, за даними центру, спрямовані на дискредитацію працівників системи внутрішніх справ та підрив довіри громадян до органів державної влади.

"Не передавайте свої документи, біометричні дані або будь-яку іншу особисту інформацію незнайомим людям. Якщо ви підозрюєте шахрайство, негайно зателефонуйте до поліції", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, цього року в Одеській області затримали шахраїв-"айтішників", які ошукали людей на 5 млн гривень.

Крім того, на Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне