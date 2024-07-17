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Представляются сотрудниками МВД. Украинцев предупредили о новой схеме грабителей

Украина, Среда 17 июля 2024 17:51
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Представляются сотрудниками МВД. Украинцев предупредили о новой схеме грабителей Фото: ЦПИ предупредило о группе мошенников (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

В сети начала распространяться информация о группе людей, которые выдают себя за сотрудников Министерства внутренних дел и собирают личные данные. Однако на самом деле МВД не собирает данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в сети распространяется информация, что группа людей, которая выдает себя за сотрудников Министерства внутренних дел и совершает кражи в домах. Они якобы имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, утверждая, что проверяют удостоверения лиц накануне переписи населения.

Сообщается, что неизвестные лица просят предоставить личную информацию, в частности биометрические данные, а именно сделать фотографию или снять отпечаток пальцев.

Верифицировав информацию в Министерстве внутренних дел, Центр сообщил, что работники органов системы МВД не проводят подобных мероприятий и тем более не привлечены к подготовке переписи населения.

"Кроме того, никаких действий по подготовке к переписи пока не проводится", - добавили в ЦПД.

Такие информационные вбросы, по данным центра, направлены на дискредитацию работников системы внутренних дел и подрыв доверия граждан к органам государственной власти.

"Не передавайте свои документы, биометрические данные или любую другую личную информацию незнакомым людям. Если вы подозреваете мошенничество, немедленно позвоните в полицию", - отметили в ЦПД.

Напомним, в этом году в Одесской области задержали мошенников-"айтишников", которые обманули людей на 5 млн гривен.

Кроме того, на Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал "должности" в СБУ

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Министерство внутренних дел Украины
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