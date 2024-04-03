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В Одеській області затримали шахраїв-"айтішників", які ошукали людей на 5 млн гривень

Одеса, Середа 03 квітня 2024 19:53
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В Одеській області затримали шахраїв-"айтішників", які ошукали людей на 5 млн гривень Фото: в Одеській області затримали шахраїв-"айтішників" (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області затримали злочинну групу, яка за пів року ошукала людей на понад 5 млн гривень. Для цього шахраї відкрили у 2021 році фіктивну ІТ-компанію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли в Департаменті кіберполіції.

"Кіберполіцейські Одеської області спільно з працівниками слідчого управління поліції області викрили та задокументували зловмисників, які в 2021 році відкрили ІТ-компанію з розробки програмного забезпечення і вебсайт, на якому поширювали завідомо недостовірну інформацію про здійснення підприємницької діяльності", - йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції.

За допомогою сайту, соцмереж та месенджерів зловмисники заманювали і пропонували українцям інвестувати у розвиток фірми, обіцяючи високі відсотки від вкладу. Також розповідали про додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

"Для більшого введення в оману людей, яких "ловили на гачок", зловмисники попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів", - додали в кіберполіції.

Суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень. Після отримання "вкладу" зловмисники видалили інформацію про компанію та перестали виходити з "інвесторами" на зв'язок.

Поліцейські затримали зловмисників та повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Шахрайство в Україні

За даними НБУ, у 2023 році шахрайство з платіжними картками найчастіше відбувалося через Інтернет - 83% від загальної кількості випадків. Лише 17% - через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Під час повномасштабної війни шахраї в Україні стали ще активнішими. Вони "наживаються" на FPV-дронах для передової, продають фейкові документи для перетину кордону, відкривають несправжні збори та намагаються дискредитувати благодійні фонди.

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