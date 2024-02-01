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Представлявся працівником СБУ: викрито шахрая, який вимагав гроші за посаду в спецслужбі

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В Одеській області правоохоронці затримали шахрая, який вимагав гроші за посаду в Службі безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що громадянин іншої країни, який на той момент проживав у Києві, під час спілкування зі знайомим, сказав йому, що служить в СБУ і нібито може посприяти у працевлаштуванні до спецслужби. Свої послуги "спецслужбовець" оцінив у чотири тисячі доларів.

"Ізмаїльчанин кількома траншами перевів на рахунок зловмисника, який не мав жодного стосунку до спецслужби, майже 143 тисячі гривень. А правопорушник ще деякий час поспілкувався з ошуканим чоловіком, обіцяючи виконати всі домовленості, втім через деякий час перестав виходити на зв'язок", - повідомили у поліції. 

Крім цього, правоохоронці з’ясували, що на розгляді в одному зі столичних судів відносно фігуранта знаходиться обвинувальний акт за шахрайство та підробку документів.

Наразі слідчі одеської обласної поліції зібрали достатню кількість доказів і висунули зловмиснику обвинувачення у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та може передбачати до трьох років позбавлення волі.

У січні на Буковині викрили шахрая, який видавав себе за підполковника СБУ і за гроші обіцяв "посади" в органі.

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ОдесаСлужба безпеки України