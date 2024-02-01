Представлялся работником СБУ: разоблачен мошенник, который требовал деньги за должность в спецслужбе

Правоохранители установили, что гражданин другой страны, который на тот момент проживал в Киеве, во время общения со знакомым, сказал ему, что служит в СБУ и якобы может помочь в трудоустройстве в спецслужбу. Свои услуги "спецслужащий" оценил в четыре тысячи долларов.

"Измаильчанин несколькими траншами перевел на счет злоумышленника, который не имел никакого отношения к спецслужбе, почти 143 тысячи гривен. А правонарушитель еще некоторое время пообщался с обманутым мужчиной, обещая выполнить все договоренности, впрочем через некоторое время перестал выходить на связь", - сообщили в полиции.

Кроме этого, правоохранители выяснили, что на рассмотрении в одном из столичных судов в отношении фигуранта находится обвинительный акт за мошенничество и подделку документов.

Сейчас следователи одесской областной полиции собрали достаточное количество доказательств и выдвинули злоумышленнику обвинение в мошенничестве, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и может предусматривать до трех лет лишения свободы.

В январе на Буковине разоблачили мошенника, который выдавал себя за подполковника СБУ и за деньги обещал "должности" в органе.

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