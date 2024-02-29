Представляли загрозу нацбезпеці. У Канаді вчених звинуватили у передачі даних Китаю

2021 року Канада звільнила двох учених, які працювали в лабораторії інфекційних захворювань, за передачу Китаю конфіденційної інформації. Передані дані могли становити загрозу національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Канадські чиновники в ході розслідування дійшли висновку, що сімейна пара була "реальною загрозою економічній безпеці Канади". Міністр охорони здоров'я Канади Марк Холланд назвав неприйнятними порушення безпеки у лабораторії.

Канадська поліція ще у 2019 році заявила, що розпочала розслідування події, але лише вчора, 28 лютого 2023 року, вперше було розкрито подробиці звільнень.

Документи показують, що Канадська служба безпеки та розвідки дійшла висновку, що сімейна пара "навмисно передала наукові знання та матеріали до Китаю".

Ця новина, ймовірно, погіршить і без того прохолодні стосунки з Пекіном, особливо після того, як Оттава розпочала розслідування передбачуваного втручання Китаю у внутрішні справи Канади.

Випадки шпигунства на користь Китаю

Раніше повідомлялося, що військовослужбовця ВМС США засудили до 27 місяців ув'язнення за отримання хабара у розмірі майже 15 тисяч доларів від офіцера китайської розвідки в обмін на фотографії військової інформації США.

Нагадаємо, нещодавно помічник генерального прокурора США Метт Олсен заявив, що у США затримали двох моряків Військово-морських сил. За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".

Через деякий час Лондонська поліція заявила про затримання двох чоловіків відповідно до закону "Про державну таємницю". Повідомляється, що вони співпрацювали з китайськими кураторами.

Також у грудні минулого року Австралійський суд визнав жителя Мельбурна, який раніше обіймав чільні посади в китайських громадських об'єднаннях, винним у плануванні акту іноземного втручання.