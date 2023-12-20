Хотів вплинути на міністра: суд Австралії вперше виніс вирок за шпигунство на користь Китаю

Австралійський суд визнав жителя Мельбурна, який раніше обіймав видатні посади в китайських громадських об'єднаннях, винним у плануванні акту іноземного втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція штату Вікторія пред'явила Ді Сань Зіонгу у 2020 році звинувачення у підготовці або плануванні акта іноземного втручання, і суд визнав його винним за цими звинуваченнями.

Повідомляється, що це перший вирок за новим законом про іноземне втручання, ухвалений у 2018 році.

Прокурори повідомили суду, що Дуонг перебував у регулярному контакті з китайською розвідкою та намагався вплинути на міністра федерального уряду для досягнення цілей Комуністичної партії Китаю. Дуонг не визнав себе винним. Вирок йому буде ухвалено пізніше.

Згідно із законом 2018 року акт іноземного втручання підриває національні інтереси Австралії і таємно здійснюється від імені іноземного уряду.

Затримання шпигунів Китаю

Нагадаємо, нещодавно помічник генерального прокурора США Метт Олсен заявив, що у США затримали двох моряків Військово-морських сил. За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".

Через деякий час Лондонська поліція заявила про затримання двох чоловіків відповідно до закону "Про державну таємницю". Повідомляється, що вони співпрацювали з членами китайських кураторів.