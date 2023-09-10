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У Британії затримали двох китайських шпигунів

Британія, Неділя 10 вересня 2023 21:09
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У Британії затримали двох китайських шпигунів Фото: у Британії затримали двох китайських шпигунів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лондонська поліція заявила про затримання у березні двох чоловіків відповідно до закону "Про державну таємницю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"30-річного чоловіка затримали в Оксфордширі, а 20-річного чоловіка затримано в Единбурзі... В будинках обох були проведені обшуки, а також за третьою адресою в східному районі Лондона", - заявили у поліції.

Зазначається, що затримання відбулось у березні. Згодом обох чоловіків відпустили під заставу до початку жовтня.

За даними видання, молодший із затриманих працював у парламенті, його звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.

Відомо про його зв’язки з кількома членами парламенту від правлячої Консервативної партії, включаючи міністра з питань безпеки Великої Британії Тома Тугендхата та голову Комітету у закордонних справах Палати громад Алісію Кернс.

Затримання шпигунів Китаю

Нагадаємо, нещодавно помічник генерального прокурора США Метт Олсен заявив, що у США затримали двох моряків Військово-морських сил.

За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".

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