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Подання на звільнення Кличка направили Зеленському

Новини » Політика    04.09.2019 - 15:29
Подання на звільнення Кличка направили Зеленському
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кабмін сьогодні погодив звільнення Кличка

Подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації передали в Офіс президента України Володимира Зеленського. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні Кабінет міністрів підтримав звільнення Кличка.

"Ми звернулись з поданням до Офісу президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз обіймає (глава КМДА, - ред.) і призначили народного на депутата, яка буде представляти інтереси уряду в новому парламенті", - зазначив він.

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів YouTube: https://youtu.be/UyZ0sxZncRc

Опубліковано 5 канал Середа, 4 вересня 2019 р.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан раніше заявляв, що Кличко втратив контроль над столицею і повинен йти у відставку. Богдан говорив, що Кабінет міністрів незабаром розгляне питання звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Зазначимо, що ще минулий Кабінет міністрів мав розглянути подання про звільнення Кличка, але Кабмін навіть не взяв його у порядок денний.

Нагадаємо, що Кличко у зверненні президенту Володимиру Зеленському заявив, що все, що наговорив Богдан "повна нісенітниця і не компетентність". Кличко подав заяву в НАБУ через заяву Богдана.

В інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Богданпідтвердив, що з мером Києва у них є домовленість, від дотримання якої і буде залежати його подальше перебування на чолі КМДА.

Кабмін може провести засідання в п'ятницю
Новини України Віталий КличкоВолодимир ЗеленськийКабінет Міністрів України
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