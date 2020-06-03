Шмыгаль может подать в Раду кандидатуры новых министров уже на этой неделе

Фото: Евгения Кравчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также в СН завершают опрос членов фракции по поддержке предложенных кандидатов

Представление главы правительства Дениса Шмыгаля по назначению министров может появиться в Верховной раде в ближайшее время. Представление может поступить в парламент 3-4 июня.

Об этом сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Она заверила, что пакетного голосования в Раде точно не будет, так как будут назначать отдельных министров.

"Пакетом не будет голосования, потому что это отдельные министры. Пакетом голосование - только с премьер-министром. Мы ожидаем, что еще можно успеть проголосовать на этой неделе. А для этого нужны представления от премьер-министра. Они могут появиться сегодня-завтра", - отметила парламентарий.

Она добавила, что необходимы и решения профильных комитетов по этим назначениям.

"Сейчас мы как раз завершаем опрос коллег из фракции, чтобы они дали окончательный ответ по поддержке трех этого кандидатов, которые были представлены на фракции", - сказала Кравчук.

Напомним, 1 июня фракция СН обсудила вопросы перестановки в Кабинете министров: нардепы определились с кандидатами на должности министров культуры и экологии.

Как писало РБК-Украина, нардеп Ирина Верещук заявила, что вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко отправится в Лондон, где будет занимать должность украинского посла.

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Автор: Юлия Струк