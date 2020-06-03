Шмигаль може подати в Раду кандидатури нових міністрів уже на цьому тижні

Фото: Євгенія Кравчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також у СН завершують опитування членів фракції щодо підтримки запропонованих кандидатів

Подання глави уряду Дениса Шмигаля по призначенню міністрів може з'явитися у Верховній раді найближчим часом. Подання може надійти до парламенту 3-4 червня.

Про це сказала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона запевнила, що пакетного голосування у Раді точно не буде, оскільки будуть призначати окремих міністрів.

"Пакетом не буде голосування, бо це окремі міністри. Пакетом голосування - лише з прем'єр-міністром. Ми очікуємо, що ще можна встигнути проголосувати на цьому тижні. А для цього потрібні подання від прем'єр-міністра. Вони можуть з'явитися сьогодні-завтра", - зазначила парламентар.

Вона додала, що необхідні й рішення профільних комітетів по цих призначеннях.

"Зараз ми якраз завершуємо опитування колег з фракції, щоб вони дали остаточну відповідь щодо підтримки трьох цього кандидатів, які були представлені на фракції", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, 1 червня фракція СН обговорила питання перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

Як писало РБК-Україна, нардеп Ірина Верещук заявила, що віце-прем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко відправиться у Лондон, де обійматиме посаду українського посла.

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Автор: Юлия Струк