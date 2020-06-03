ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль може подати в Раду кандидатури нових міністрів уже на цьому тижні

Новини » Політика     03.06.2020 - 11:21
Шмигаль може подати в Раду кандидатури нових міністрів уже на цьому тижні
Фото: Євгенія Кравчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також у СН завершують опитування членів фракції щодо підтримки запропонованих кандидатів

Подання глави уряду Дениса Шмигаля по призначенню міністрів може з'явитися у Верховній раді найближчим часом. Подання може надійти до парламенту 3-4 червня.

Про це сказала заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона запевнила, що пакетного голосування у Раді точно не буде, оскільки будуть призначати окремих міністрів.

"Пакетом не буде голосування, бо це окремі міністри. Пакетом голосування - лише з прем'єр-міністром. Ми очікуємо, що ще можна встигнути проголосувати на цьому тижні. А для цього потрібні подання від прем'єр-міністра. Вони можуть з'явитися сьогодні-завтра", - зазначила парламентар.

Вона додала, що необхідні й рішення профільних комітетів по цих призначеннях.

"Зараз ми якраз завершуємо опитування колег з фракції, щоб вони дали остаточну відповідь щодо підтримки трьох цього кандидатів, які були представлені на фракції", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, 1 червня фракція СН обговорила питання перестановки в Кабінеті міністрів: нардепи визначилися з кандидатами на посади міністрів культури та екології.

Як писало РБК-Україна, нардеп Ірина Верещук заявила, що віце-прем'єр з євроінтеграції Вадим Пристайко відправиться у Лондон, де обійматиме посаду українського посла.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаЄвгенія КравчукДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся