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Представлен новый и.о главы ГСЧС

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 11:51
Представлен новый и.о главы ГСЧС Фото: врио главы ГСЧС Сергей Крук (МВД)
Автор: Анастасия Рокитна

Представлен новый временный исполняющий обязанности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук. Он возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что территориальное подразделение ГСЧС Ровенской области было одним из лучших в системе, Сергей Крук занимал должность руководителя 7 лет.

Министр отметил необходимость в ближайшее время провести заседание коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет, в первую очередь, о реформировании подходов.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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