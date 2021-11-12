Представлен новый и.о главы ГСЧС

Представлен новый временный исполняющий обязанности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук. Он возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МВД .

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что территориальное подразделение ГСЧС Ровенской области было одним из лучших в системе, Сергей Крук занимал должность руководителя 7 лет.

Министр отметил необходимость в ближайшее время провести заседание коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет, в первую очередь, о реформировании подходов.