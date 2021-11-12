Представлено нового в.о голови ДСНС
Представлено нового тимчасового виконувача обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергія Крука. Він очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що територіальний підрозділ ДСНС Рівненської області був одним з найкращих в системі, Сергій Крук займав посаду керівника 7 років.
Міністр наголосив на необхідності найближчим часом провести засідання колегії ДСНС за основними напрямками реформування.
"Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це - зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для служби", - зазначив Монастирський.