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Представлено нового голову "Укравтодору"

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 13:57
Представлено нового голову "Укравтодору"
Фото: Олександр Кубраков (РБК-Україна)

Кубраков офіційно став керівником "Укравтодору"

Сьогодні, 19 листопада, був офіційно представлений новий глава "Укравтодору", яким став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кубраков. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, минулого тижня стало відомо, що Кубраков став переможцем конкурсу на голову "Укравтодору".

Про нього відомо, що він з 2014 року працював радником київського мера Віталія Кличка з питань IT технологій. Також був експертом Офісу ефективного регулювання (BRDO), який очолював нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд звільнив попереднього голову "Укравтодору" Славоміра Новака. До цього він подавав заяву і сказав, що йде з посади через "нову пропозицію та особисті плани".

Він також підкреслював, що за три роки дорожня галузь "була успішно реформована". При цьому міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначав, що Новак був "найменш проблемним" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.

Після цього уряд оголосив конкурс і призначив тимчасового керівника "Укравтодору" - ним став Олег Федоренко, який до цього очолював Управління експлуатації доріг в "Укравтодорі".

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