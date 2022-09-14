Представителя КНДР пригласили посетить похороны Елизаветы II, а Путина - нет
Великобритания пригласила представителя Северной Кореи посетить похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся в понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что главы государств и дипломаты России, Мьянмы, Беларуси, Афганистана, Сирии и Венесуэлы приглашения на прощальную церемонию не получат. Это объясняется обострением отношений и "негуманной" политикой властей названых государств.
По словам источника в британском правительстве, приглашение для Северной Кореи было сделано на уровне послов.
Похороны королевы Елизаветы состоятся в Лондоне 19 сентября, и множество мировых лидеров, членов королевской семьи и других высокопоставленных лиц уже заявили о своем участии.
Ранее мы писали, что Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II.
Также сообщалось, что похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
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