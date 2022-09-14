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Представника КНДР запросили відвідати похорон Єлизавети II, а Путіна - ні

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Лондон, Середа 14 вересня 2022 18:27
Представника КНДР запросили відвідати похорон Єлизавети II, а Путіна - ні Фото: Британія запросила представника КНДР на похорон королеви Єлизавети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Велика Британія запросила представника Північної Кореї відвідати похорони королеви Єлизавети II, які відбудуться в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що глави держав і дипломати Росії, М'янми, Білорусі, Афганістану, Сирії та Венесуели запрошення на прощальну церемонію не отримають. Це пояснюється загостренням відносин і "негуманною" політикою влади названих держав.

За словами джерела в британському уряді, запрошення для Північної Кореї було зроблено на рівні послів.

Похорони королеви Єлизавети відбудуться в Лондоні 19 вересня, і безліч світових лідерів, членів королівської сім'ї та інших високопоставлених осіб вже заявили про свою участь.

Раніше ми писали, що Велика Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державні похорони королеви Єлизавети II.

Також повідомлялося, що похорони королеви Великої Британії Єлизавети II пройдуть у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

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Великобританія Єлизавета II КНДР
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