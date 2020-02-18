Представництво в ЄС вимагають рішучої реакції на атаку бойовиків на Донбасі

Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

Україна зазнала втрат через російську агресію на Донбасі

Представництво України в ЄС закликало партнерів до рішучої реакції через новий напад РФ на Донбасі. Про це повідомляє посол України при ЄС Микола Точицький на своїй сторінці у Twitter.

Точицький повідомив, що сьогодні проросійські бойовики почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Внаслідок атаки один військовий загинув та четверо були поранені.

"Ми поінформували ЄС про ескалацію конфлікту з Росією і закликали партнерів до рішучої реакції" - заявив Точицький.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив занепокоєння спробою збройних формувань Російської Федерації перейти лінію розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі здійснили спробу прорвати лінію розмежування сьогодні вранці, 18 лютого. В результаті Збройні сили України понесли втрати.

Також, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуацію з ворожою атакою на українські позиції на Донбасі неподалік Золотого обговорять на відкритому засіданні комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.