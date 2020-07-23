У представництві ЄС в Україні відреагували на пожежу у будинку Шабуніна

Фото: Віталій Шабунін (facebook.com.vitaliy shabunin)

Маасікас вимагає розслідувати цей випадок

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас стурбований пожежею у будинку активіста Віталія Шабуніна. Він вимагає розслідувати цей випадок.

Про це Маасікас написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, якщо підтвердиться версія умисного підпалу, то необхідно притягнути винних до відповідальності.

"Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні зранку Шабунін повідомив про пожежу в його будинку в селі Гнідин під Києвом. В результаті інциденту ніхто не постраждав, за словами активіста, на момент пожежі в будинку були його батьки.

Після цього пожежу в будинку активіста Віталія Шабуніна в Київській області кваліфікували як підпал.

Також в коментарі РБК-Україна в поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини загоряння будинку, який належить активісту Віталію Шабуніну.