Представниця демократів обрана спікером Конгресу США

Фото: Ненсі Пелосі (twitter.com/VOAMacedonian)

Раніше Пелосі пообіцяла домогтися зупинки "шатдауна"

Конгрес Сполучених Штатів обрав своїм спікером представницю Демократичної партії Ненсі Пелосі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.





Детальніше читайте на УНІАН: The Washington Post.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10398645-palatu-predstavnikiv-ssha-ocholila-lider-demokrativ-pelosi.html





Детальніше читайте на УНІАН: The Washington Post.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10398645-palatu-predstavnikiv-ssha-ocholila-lider-demokrativ-pelosi.html

За її кандидатуру проголосували 219 конгресменів, проти - 192. Таким чином Пелосі здобула перемогу над лідером республіканців у палаті Кевіном Маккарті. Відзначимо, що серед демократів проти Пелосі проголосували 12 її однопартійців.

Зазначимо, що 3 січня 2019 до роботи приступив новий склад Конгресу, обраний на виборах в США в листопаді приступив до роботи в Вашингтоні 3 січня. Палата представників, яка перейшла під контроль демократів в результаті выюоров, провела свою першу сесію. В цей же час приступив до роботи Сенат, в якому більшість республіканці зберегли.

Пелосі раніше пообіцяла прийняти найближчим часом законопроект, який зупинить "шатдаун" - відновить роботу держустанов без виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Тим самим речник наголосила, що президент США Дональд Трамп не отримає бюджету на будівництво цієї стіни.

Нагадаємо, 2 січня лідери Демократичної і Республіканської партій в Палаті представників і Сенаті отримали запрошення від президента США Дональда Трампа. Він пропонував обговорити припинення роботи частини урядових установ через відсутність рішення щодо фінансування.

Раніше сенатори від Демократичної партії США запропонували законопроект, який повинен завершити часткове припинення фінансування американського уряду ("шатдаун").