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Представители США просили Шокина не расследовать дело Burisma, - Fox News

Новости » Общество    03.10.2019 - 06:08
Представители США просили Шокина не расследовать дело Burisma, - Fox News
Фото: Виктор Шокин (УНИАН)

О давлении США на тогдашнего генпрокурора Украины Шокина говорится в записях адвоката Трампа - Руди Джулиани

Представители Соединенных Штатов обращались к экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину с просьбой не развивать расследование в отношении компании Burisma. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ссылаясь на записи, полученные от Рудольфа Джулиани (адвокат президента США Дональда Трампа, - ред.) телеканал указывает, что в июне-июле 2015 года к Шокину обратился посол США в Украине Джеффри Пайетт.

"Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить "в белых перчатках". По словам господина Шокина, это означало не делать ничего", - указано в заметках Джулиани.

На тот момент в газодобывающей компании Burisma работал Хантер Байден - сын Джо Байдена, нынешнего вице-президента США и кандидата на выборах американского президента в 2020 году.

Адвокат Трампа отмечает, что встречался с Шокиным в январе 2019 года и записи свидетельствований Шокина с этого периода. Аналогичные документы были переданы генеральным инспектором госдепартамента в конгресс, уточнил телеканал.

В заметках Джулиани говорится, что Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получал ответа от властей Украины.

Телеканал Fox News напоминает, что Байден-старший в публичном выступлении ранее подтвердил, что угрожал властям в Киеве, что те не получат материальной поддержки США, включая гарантии по миллиардному кредиту, если не уволят Шокина. Американские власти обвиняли Шокина в коррупции.

Шокин был уволен в апреле 2016 года, а его дело было закрыто новым генеральным прокурором Юрием Луценко, говорится в примечаниях Джулиани.

Напомним, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин намерен вернуться на пост генерального прокурора через Верховный суд. Шокин требует признать незаконным решение 5-го президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.

Отметим, что в США более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности обратились в Конгресс с письмом, в котором высказали необходимость привлечения президента Дональда Трампа к ответственности в связи с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого глава США попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

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