Представники США просили Шокіна не розслідувати справу Burisma, - Fox News

Фото: Віктор Шокін (УНІАН)

Про тиск США на тодішнього генпрокурора Шокіна йдеться в записах адвоката Трампа - Руді Джуліані

Представники Сполучених Штатів зверталися до екс-генпрокурора України Віктора Шокіна з проханням не розвивати розслідування відносно компанії Burisma. Про це повідомив телеканал Fox News.

Посилаючись на записи, отримані від Рудольфа Джуліані (адвокат президента США Дональда Трампа, - ред.) телеканал зазначає, що в червні-липні 2015 року до Шокіна звернувся посол США в Україні Джеффрі Паєтт.

"Пайетт сказав йому, що до розслідування треба підходити "в білих рукавичках". За словами пана Шокіна, це означало не робити нічого", - зазначено в примітках Джуліані.

На той момент в газодобувній компанії Burisma працював Хантер Байден - син Джо Байдена, нинішнього віце-президента США і кандидата на виборах американського президента до 2020 року.

Адвокат Трампа зазначає, що зустрічався з Шокіним в січні 2019 року і запису свидетельствований Шокіна з цього періоду. Аналогічні документи були передані генеральним інспектором держдепартаменту в конгрес, уточнив телеканал.

У нотатках Джуліані говориться, що Шокін також заявив, що запитував інформацію про Хантера Байдена, але не отримував відповіді від влади України.

Телеканал Fox News нагадує, що Байден-старший у публічному виступі раніше підтвердив, що погрожував владі в Києві, що ті не отримають матеріальної підтримки США, включаючи гарантії по мільярдному кредиту, якщо не звільнять Шокіна. Американська влада звинувачувала Шокіна в корупції.

Шокін був звільнений у квітні 2016 року, а його справу було закрито наступним генеральним прокурором Юрієм Луценком, йдеться в примітках Джуліані.

Нагадаємо, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін має намір повернутися на посаду генерального прокурора через Верховний суд. Шокін вимагає визнати незаконним рішення 5-го президента України Петра Порошенка про його звільнення.

Зазначимо, що у США більше 300 колишніх співробітників структур нацбезпеки звернулися до Конгресу з листом, в якому висловили необхідність притягнення президента Дональда Трампа до відповідальності у зв'язку з телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським.

Процедура імпічменту Трампа була запущена після його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якого глава США попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.