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Сотни экс-сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности

Новости » Общество    28.09.2019 - 16:14
Сотни экс-сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Они считают, что Трамп в разговоре с Зеленским превысил свои властные полномочия

В США более 300 бывших сотрудников структур нацбезопасности обратились в Конгресс с письмом, в котором высказали необходимость привлечения президента Дональда Трампа к ответственности в связи с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CBS News.

Сообщается, что экс-сотрудники, ранее работавшие в системе нацбезопасности США, объединены в группу National Security Action. По их мнению, Трамп, обратившись к Зеленскому с просьбой начать на Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, превысил свои полномочия. Они заявили, что это вызывает "глубокое беспокойство в том, что касается обеспечения национальной безопасности".

"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента", - говорится в письме.

Они призвали запустить процедуру импичмента Трампа, "чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым".

"Мы приветствуем тех членов конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", - отмечается в документе.

Напомним, РБК-Украина писало, что решение Палаты представителей США о начале процедуры импичмента Трампа поддерживают 47% американских граждан.

Добавим, процедура импичмента президента США была запущена после его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятно главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

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