Представители правительства и оппозиции Венесуэлы продолжат переговоры в Норвегии

Второй раунд переговоров запланирован на следующей неделе
Представители правительства и оппозиции Венесуэлы на следующей неделе проведут второй раунд переговоров о том, как разрешить политический кризис в стране. Об этом сообщает Reuters.
В МИД Норвегии сообщили, что представители главных политических деятелей в Венесуэле решили вернуться в Осло для продолжения переговоров, которым способствует Норвегия.
Норвежские дипломаты подтвердили обязательство продолжать поддержку поиска согласованного решения между враждующими сторонами Венесуэлы.
Напомним, ранее представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после кризиса в стране. Стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей партией в условиях нарастающего политического кризиса.
РБК-Украина писало, что власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с Соединенными Штатами, чтобы обсудить двусторонние отношения. Венесуэла готова создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.