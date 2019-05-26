Представители правительства и оппозиции Венесуэлы продолжат переговоры в Норвегии

Фото: флаг Венесуэлы (из открытых источников)

Второй раунд переговоров запланирован на следующей неделе

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы на следующей неделе проведут второй раунд переговоров о том, как разрешить политический кризис в стране. Об этом сообщает Reuters.

В МИД Норвегии сообщили, что представители главных политических деятелей в Венесуэле решили вернуться в Осло для продолжения переговоров, которым способствует Норвегия.



Норвежские дипломаты подтвердили обязательство продолжать поддержку поиска согласованного решения между враждующими сторонами Венесуэлы.

Напомним, ранее представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после кризиса в стране. Стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей партией в условиях нарастающего политического кризиса.

РБК-Украина писало, что власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с Соединенными Штатами, чтобы обсудить двусторонние отношения. Венесуэла готова создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.