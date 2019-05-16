ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Норвегии пройдут переговоры представителей правительства Венесуэлы и оппозиции

Новости » Политика    16.05.2019 - 11:19
В Норвегии пройдут переговоры представителей правительства Венесуэлы и оппозиции
Фото: флаг Венесуэлы (из открытых источников)

В Осло направились министр информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда, член Социалистической партии Эктор Родригес

Представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после недавней неудачной попытки государственного переворота в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поездка предполагает, что стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей Социалистической партией в условиях нарастающего политического кризиса.

По данным источников, в столицу Норвегии Осло направились министр информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда, член Социалистической партии Эктор Родригес. Также в Норвегию выехали депутат парламента от оппозиции Сталин Гонсалес и политические советники Херардо Блиде и Фернандо Мартинес.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил главу Николаса Мадуро и венесуэльское правительство в преследовании большинстве оппозиционных депутатов

Кроме того, оппозиционный лидер Венесуели Хуан Гуайдо поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования Вооруженных сил США Крейгом Фоллером. Веккьо и Фоллер должны обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки.

Минтранспорта США приостановило авиасообщение с Венесуэлой В Венесуэле силовики заблокировали парламент
Новости Украины Венесуэлаполитика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь