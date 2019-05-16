В Норвегии пройдут переговоры представителей правительства Венесуэлы и оппозиции

Фото: флаг Венесуэлы (из открытых источников)

В Осло направились министр информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда, член Социалистической партии Эктор Родригес

Представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после недавней неудачной попытки государственного переворота в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поездка предполагает, что стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей Социалистической партией в условиях нарастающего политического кризиса.

По данным источников, в столицу Норвегии Осло направились министр информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда, член Социалистической партии Эктор Родригес. Также в Норвегию выехали депутат парламента от оппозиции Сталин Гонсалес и политические советники Херардо Блиде и Фернандо Мартинес.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил главу Николаса Мадуро и венесуэльское правительство в преследовании большинстве оппозиционных депутатов.

Кроме того, оппозиционный лидер Венесуели Хуан Гуайдо поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования Вооруженных сил США Крейгом Фоллером. Веккьо и Фоллер должны обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия между Венесуэлой и Соединенными Штатами Америки.