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США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям

Новости » Политика    23.05.2019 - 22:31
США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям
Иллюстративное фото (shell.com)

Запрет должен стать дополнительной мерой давления на президента Венесуэлы

США сообщили компаниям, которые осуществляют поставки авиатоплива в Венесуэлу, что они должны прекратить их, иначе они могут попасть под санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников агентства, звонки из Государственного департамента поступили в несколько крупных компаний в Швейцарии и Великобритании. Представители американского внешнеполитического ведомства сообщили, что в случае продолжения поставок тех ждут санкции.

Запрет, по задумке представителей Госдепа, должен стать дополнительной мерой давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речи об ограничениях на поставки дизельного топлива пока не идет.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с Соединенными Штатами, чтобы обсудить двусторонние отношения. 

Ранее представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после кризиса в стране. Стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей партией в условиях нарастающего политического кризиса.

 

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