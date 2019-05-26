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Представники уряду і опозиції Венесуели продовжать переговори в Норвегії

Новини » Політика    26.05.2019 - 05:17
Представники уряду і опозиції Венесуели продовжать переговори в Норвегії
Фото: прапор Венесуели (з відкритих джерел)

Другий раунд переговорів запланований наступного тижня

Представники уряду і опозиції Венесуели наступного тижня проведуть другий раунд переговорів про те, як вирішити політичну кризу в країні. Про це повідомляє Reuters.

В МЗС Норвегії повідомили, що представники головних політичних діячів у Венесуелі вирішили повернутися в Осло для продовження переговорів, яким сприяє Норвегія.

Норвезькі дипломати підтвердили зобов'язання продовжувати підтримку пошуку узгодженого рішення між ворогуючими сторонами Венесуели.

Нагадаємо, раніше представники уряду Венесуэлы і опозиції вирушили до Норвегії, щоб обговорити можливі варіанти розвитку подій після кризи в країні. Сторони шукають нові підходи після кількох невдалих спроб діалогу між опозицією та правлячою партією в умовах наростаючої політичної кризи.

РБК-Україна писало, що влада Венесуели готові почати процес переговорів з Сполученими Штатами, щоб обговорити двосторонні відносини. Венесуела готова створити механізми для заснованого на взаємоповазі діалогу з адміністрацією США.

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