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Представители Пентагона во время визита в Украину изучали потребности в ПВО

Автор: Сергей Пышкин

Во время визита Пентагона в Украину делегация изучала потребности страны в средствах противовоздушной обороны. Однако, представитель Пентагона Джон Кирби так и не раскрыл подробностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кирби.

"Они, грубо говоря, смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю. Они посмотрели и проконсультировались с украинцами относительно того, как они видят свои оборонные нужды", - заявил Кирби.

В то же время представитель Пентагона отметил, что пока ему неизвестно о рекомендациях со стороны делегации, а также отказался комментировать возможные поставки в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, для чего делегация Пентагона проверяла состояние ПВО Украины.

Украина же, как отмечает CNN, попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, среди которого системы ПВО и ракеты Patriot.

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