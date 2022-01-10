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Представники Пентагону під час візиту в Україну вивчали потреби в ППО

Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту Пентагону в Україну делегація вивчала потреби країни у засобах протиповітряної оборони. Однак, представник Пентагону Джон Кірбі так і не розкрив подробиць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кірбі.

"Вони, грубо кажучи, дивилися на протиповітряну та протиракетну оборону, наскільки я розумію. Вони подивилися та проконсультувалися з українцями щодо того, як вони бачать свої оборонні потреби", - заявив Кірбі.

Водночас представник Пентагону зауважив, що наразі йому невідомо про рекомендації з боку делегації, а також відмовився коментувати можливі поставки в Україну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, для чого делегація Пентагону перевіряла стан ППО України.

Україна ж, як відзначає CNN, попросила у Сполучених Штатів Америки нове озброєння, серед якого системи ППО та ракети Patriot.

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