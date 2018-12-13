Представники ОРДО передали Україні 13 засуджених

Фото: передача засуджених (facebook.com/denisovaombudsman)

Засуджені захотіли відбувати покарання в українських пенітенціарних закладах

Представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали Україні 13 засуджених, які відбували покарання у в'язницях на непідконтрольних територіях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

Передача відбулася на КПВВ "Новотроїцьке".

"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання у в’язницях на непідконтрольній частині Донеччини, а також віддали їх кримінальні справи. Це люди, які отримали вироки судів ще до військової агресії на сході України", - зазначила уповноважений Верховної ради з прав людини.

Фото: передача засуджених

За її словами, засуджені самі виявили бажання відбувати покарання в українських пенітенціарних закладах.

"Ще раз наголошую на тому, що ми готові забрати усіх інших ув’язнених, які хочуть продовжувати відбувати покарання на підконтрольній Уряду України території", - підкреслила Денісова.

Як писало РБК-Україна раніше, переміщені з Луганська для відбування покарання на підконтрольних Україні територіях 42 засуджених зараз знаходяться на території Старобільського СІЗО.

Нагадаємо, на засіданні в Мінську 4 грудня гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) погодила дату і місце передачі Україні засуджених з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Додамо також, українська сторона в ТКГ до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.