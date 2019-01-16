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Представники ОБСЄ пропонують створити спільну місію ООН і ОБСЄ на Донбасі

Новини » Політика    16.01.2019 - 16:03
Представники ОБСЄ пропонують створити спільну місію ООН і ОБСЄ на Донбасі
Фото: Павло Клімкін (УНІАН)

​Ця місія повинна мати військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію

Представники ОБСЄ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) пропонують створити спільну місію ООН і ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Клімкін зазначив, що Росія намагається маніпулювати перед виборами і втручатися у політику України і впливати на вибори. Він також зазначив, що для міністра закордонних справ Словаччини і голови ОБСЄ Мирослава Лайчака, який наступного місяця буде в Росії, питання реальної місії буде одним із основних.

"Представники ОБСЄ, які працюють на мінському майданчику, вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ. Ця місія повинна мати військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію", зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську буде наполягати на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі.

Крім того, раніше Лайчак заявляв, що ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Сході України.

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Новини України ОБСЄДонбасПавло Клімкін
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